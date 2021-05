Schleswig

Damit meinte Triphaus den durch die Modellregion erzeugten Umsatz. „Wir hatten mit 20 Millionen Euro Umsatz gerechnet. Real dürften es aber noch mehr gewesen sein“, sagte Triphaus bei der Rückschau auf den vom 19. April bis 16. Mai gelaufenen Versuch im Gebiet der Lokalen Tourismusorganisation Ostseefjord Schlei (OFS). Denn bei der Öffnung für den Bereich mit 20000 Betten lief es besser als erwartet.

„Wir hatten für die erste Woche eine Belegung von 50 Prozent und dann von 80 Prozent vermutet. Tatsächlich lief es zum Schluss besser. In der vergangenen Woche waren wir bei 100 Prozent“, sagte der OFS-Geschäftsführer am Montagabend beim Bilanzgespräch in Schleswig. „Auch über Pfingsten sind wir voll. Dann dürften die Buchungen erfahrungsgemäß nachlassen. Sofern die Inzidenz-Werte niedrig bleiben, rechnen wir ab Juli mit Vollauslastung“, prognostizierte er weiter.

Nur sieben von 61000 Test in der Schlei-Region waren positiv

Mit den strengen Regeln meinte er Triphaus die eingebauten Kontrollen. So durften Urlauber nur mit maximal zwei Tage alten Schnelltests anreisen, die regelmäßig erneuert werden mussten. Damit dies gelang, wurden in Kooperation mit den Gesundheitsämtern der Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg in der Region Testzentren aufgebaut. Mit dem OFS-Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Detlefsen stellte Triphaus das Ergebnis vor. „Von 61000 Test waren letztlich sieben positiv. Dabei handelte es sich um fünf Gäste und zwei Einheimische“, so Triphaus.

Als einen Erfolgsfaktor sah Triphaus sah Einbeziehen der Betriebe in die Kontrolle. Insgesamt waren 1000 Ferienwohnungen und -häuser, 35 Hotels und Pensionen, 32 Camping- und Wohnmobilstellplätze, 33 Agenturen, 16 Freizeitbetriebe und fünf Häfen beteiligt. Wer vermietete, musste die Tests selbst kontrollieren. Die Übernahme von Verantwortung durch die Betriebe lobte auch Dr. Kai Giermann. „Ich hoffe, die Mentalität der Vermieter bleibt bestehen“, sagte der Leiter des Gesundheitsamts des Kreises Schleswig-Flensburg mit Blick auf die inzwischen landesweiten Tourismuserleichterungen und mögliche weitere Lockerungen. Wenn nicht weiter intensiv kontrolliert werde, drohe sonst die vierte Corona-Welle.

Triphaus und Detlefsen bedankten sich beim 24-köpfigen OFS-Team für die Leistungen in den Modellregion-Wochen. Alle bekamen eine Schokoladen-Medaille und Finisher-T-Shirt, wie sie Teams nach langen Läufen erhalten.