Die tödlichen Schüsse in Dänischenhagen haben auch mindestens einen Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Ein Einzelfall in solch einer Einsatzlage, wie die echte Polizei berichtet. Der Angerufene reagierte genau richtig.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck