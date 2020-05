Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwedeneck

Der 70-Jährige war mit seiner Suzuki am Mittwoch um 19.15 Uhr auf der Osdorfer Landstraße aus Richtung Schwedeneck kommend in Richtung Osdorf unterwegs, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem BMW.

Der 52 Jahre alte Autofahrer „versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Was jedoch nicht gelang“, so Polizeisprecher Michael Heinrich. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik.

Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert

Da sein Zustand zwischenzeitlich kritisch wurde, wurde der Rettungshubschrauber angefordert, der aber dann doch nicht benötigt wurde. Der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. „Nach Zeugenaussagen fuhren beide Fahrzeuge mit angepasster Geschwindigkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß so stark zerstört, dass es nur noch Schrottwert hat. An dem BMW wurde die rechte Fahrzeugfront stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei 25.000 Euro.

