Nicht alles, was sperrig erscheint, ist Sperrmüll. Die Folge ist derzeit in Eckernförde in der oberen Cäcilienstraße bis in die Doroteenstraße hinein zu besichtigen. Falsch herausgestellter Müll blieb liegen – und häuft sich dort schon seit Donnerstag. Jetzt reagiert das Wohnungsunternehmen GWU.