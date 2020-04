Die Maske wird zum gewissen Etwas: Beim Schutz vor Coronaviren legen die Menschen in der Region offenbar Wert auf Unikate. Wer zum Einkaufen geht, trägt häufig Sternchen, Anker oder Blumen auf farbenfrohem Stoff. Klar wird am ersten Tag der Pflicht am Mittwoch aber auch: Die Maske im Gesicht nervt.