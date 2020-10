Trommelnde Mönche, tanzende Nomaden und ein majestätisches Hochgebirge: Eine Himalaya-Reise hat Künstler Volker Altenhof stark beeindruckt. 35 seiner Werke zeigt die Sonderausstellung „Dem Himmel so nah“ im Museum Eckernförde. Anlass ist der 70. Geburtstag des Malers.

Volker Altenhof: Dem Himmel so nah

Von Jan Torben Budde