Schröder hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. In Güstrow ( Mecklenburg) aufgewachsen, entwickelte er schon früh ein Interesse an der Handwerkskunst vergangener Zeiten. Nach einer Tischlerausbildung studierte er an den Fachhochschulen in Schwerin und Ostberlin Restaurator in der Fachrichtung Holz. Vor 30 Jahren zog es ihn dann nach Schleswig-Holstein, wo in Eckernförde die Stelle eines Museums-Restaurators ausgeschrieben war. Im Juni 1990 trat er seinen Dienst an.

Viel Arbeit durch Digitalisierung

Die Aufgaben in dem kleinen Museum sind vielfältig. Neben der Restaurierung von Exponaten koordiniert Schröder die Arbeit von Restaurierungs-Werkstätten anderer Gewerke, hängt und installiert Exponate der Sonderausstellungen, recherchiert zu historischen Themen, stellt Kontakte zu Leihgebern her, stimmt Handwerker-Arbeiten ab, inventarisiert und digitalisiert Museumsstücke als Bestandspfleger. 6500 Objekte umfasst derzeit das Museum – in den Ausstellungen und im Depot. Etwa ein Fünftel davon ist digitalisiert. „Da wartet noch viel Arbeit auf uns“, weiß der Restaurator.

Neuzugang bei den Uhren

Unten, im Keller des Archivs, liegt der Werkstatt von Ralf Schröder. Hier steht eine alte, massive Werkbank, hier stapeln sich verschiedene Hölzer für die Ausbesserungen. Derzeit hat er ein besonderes Stück in seinen Händen: eine Rhoode-Uhr. Die Rhoodes waren im 18. und 19. Jahrhundert eine Eckernförder Uhrmacher-Familie. Drei Uhren aus verschiedenen Generationen besitzt das Museum inzwischen. Eine Vierte kam vor zwei Wochen hinzu – auf wundersame Weise.

Der Holzwurm hatte Respekt

Schon im Jahrbuch 1941 der Heimatgemeinschaft war die Uhr erwähnt worden. Dort wurde ein Wilhelm Comdühr aus Borby zitiert, der die Standuhr einst für 50 Pfennig erworben hatte. „Das Gehäuse aus Eiche, saubere Arbeit – selbst der Holzwurm hatte Respekt erwiesen“, schrieb dieser. Schon damals folgte der Hinweis, dass die mehr als 200 Jahre alte Uhr in ein geplantes Heimatmuseum übergeben werden sollte. Jetzt, fast 80 Jahre nach dem Eintrag, überreichte eine Nachfahrin die historische Rhoode-Uhr, die noch Rätsel aufgibt.

Ein Zeiger wurde eingespart

Nur ein Zeiger weist auf dem Ziffernblatt die Stunden an. „Ursprünglich eine Sparmaßnahme“, weiß Schröder. Vermutlich stammt die Wanduhr von Bernhard Rhoode, dem Mittleren der Uhrmacher-Dynastie. „Ich bin da noch in Kontakt mit einem Experten“, erzählt der Restaurator. In seinen Händen hat er derzeit eine andere Rhoode-Uhr, eine Standuhr.

Ein Trick lässt das Holz altern

Das Werk ist bereits von einem Uhrmacher überholt worden. Den Eiche-Korpus nimmt sich Schröder selbst vor. Risse werden geschlossen, die Oberflächen gereinigt. Eine von einem Laien nachträglich eingesetzte Kiefernplatte ersetzt der Restaurator wieder durch Eichenholz. Salmiakgeist oder eine leichte Beizekonzentration lässt es künstlich altern – bis die Reparatur nicht mehr zu sehen ist. Anschließend ist das Objekt fit für die Ausstellung.

Freude über Entdeckungen

Zwar ist die Zeit oft knapp. Doch: „Die Arbeit macht Spaß“, gesteht Schröder. „Und ich freu’ mich immer über Entdeckungen.“ So wie bei einem Gemälde, das ursprünglich dem Eckernförder Künstler Hans Baasch zugeordnet worden war. Das geübte Auge des Restaurators entdeckte aber eine Signatur, die Carl Rudolph Fiebig, ebenfalls ein Eckernförder Maler, als Urheber des Bildes ausweist.

