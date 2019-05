Eckernförde

Thora Raasløff blickt zurückhaltend, aber sich ihres Standes durchaus bewusst, den Betrachter an. Das 1851 von Fiebig gemalte Porträt zeigt die Frau eines dänischen Ministers. Per Zufall kam es jetzt in den Besitz des Eckernförder Museums. „Das Bild stammt aus Privatbesitz und wurde uns von einem Kunsthändler im Ruhestand aus der Gegend von Hamburg zu einem erschwinglichen Preis angeboten“, erzählt Museumsleiterin Dr. Dorothee Bieske. Die Neuerwerbung ist das 16. Fiebig-Werk in der Eckernförder Sammlung, die eine der größten ihrer Art im Norden ist. Denn die meisten Gemälde des Porträtisten befinden sich vermutlich in privater Hand.

Ungewöhnlich ist der Erdbeerstrauß auf dem Beistelltisch

Betreut von Bieske, hat sich Julika Grimm, die in Museum und Künstlerhaus ein Freiwilliges Soziales Jahre ( FSJ) absolviert, ausführlich mit dem Gemälde befasst und zu seinen Besonderheiten recherchiert. So sticht der Kleidungsstil der Dame mit Haube auf dem Kopf und schwarzer Spitze am Kragen ins Auge, der sich eindeutig dem Biedermeier zuordnen lässt. Ungewöhnlich dagegen ist der Erdbeerstrauß, der statt Blumen auf einem Beistelltischchen liegt. „Erdbeeren gelten in der Kunst oft als Attribut Jesu oder Symbol Marias“, schreibt Grimm in ihrer Bildanalyse. Die 17-jährige hat aber auch herausgefunden, dass Erdbeeren für Demut und Bescheidenheit stehen - Begriffe, die sich gut mit der Schlichtheit des Biedermeiers vereinbaren lassen. Die weiße Muschel-Brosche am Kleid steht dagegen für Weiblichkeit und deutet die Verbundenheit der Dänin mit dem Meer an.

Während viele Porträts von Fiebig einen dunklen Hintergrund aufweisen, so sind neben Thora Raasløff auch ein Spitzendeckchen und eine Polsterlehne erkennbar. „Beides Anzeichen für ein aufwendiger gemaltes Bild“, erläutert Bieske. Dazu passt der opulente Goldrahmen, der fast zu groß für das 40 mal 32 Zentimeter messende Bild erscheint. Kleine Schadstellen wurden inzwischen von einem Restaurator ausgebessert, sodass das Bild jetzt in der Museumsausstellung gezeigt werden kann. Bieske plant, später einmal eine Ausstellung mit Eckernförder Malern wie Fiebig, Baasch und Thöming zusammenzustellen, die an der Kopenhagener Akademie studiert haben.

Fiebig malte zahlreiche Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten

Den 1812 in Eckernförde geborenen Fiebig zog es als 20-Jährigen in die dänische Metropole. Nach dem Studium kehrte er vorübergehend nach Eckernförde zurück, erhielt dort aber offenbar zu wenige Aufträge, sodass er mit seiner Frau 1841 nach Kopenhagen umsiedelte, wo er im Alter von 62 Jahren starb. In diesen Jahren fertigte er zahlreiche Porträts bedeutender Persönlichkeiten, Bürger, Gutsbesitzer und Adliger an.

FSJlerin Julika Grimm ist noch bis August im Museum tätig. Hier leistet sie Recherche-Aufgaben, hilft bei Ausstellungsvorbereitungen, Umgestaltungen und arbeitet an einem eigenen Projekt. So lässt sie mit dialogischen Texten Museums-Exponate lebendig werden. Ist noch Zeit, sollen die Texte hörspielartig eingespielt und auf eine selbst programmierte Internetseite gestellt werden. Das Freiwillige Soziale Jahr nutzt die 17-Jährige zur Berufsorientierung. Später will sie ihr Abitur machen und studieren.

