Ein Musiker-Trio hat in einem Gettorfer Wohngebiet mit enormer Ausdauer ein Zeichen gegen Vereinsamung gesetzt. Das war zumindest das Ziel, als die drei am 18. März in der Straße An der Gänsewiese zum Stück "Der Mond ist aufgegangen" ansetzten. 68 Abende folgten, doch nun ist Schluss mit dem Ritual.