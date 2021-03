Gettorf

Es ist Sonnabend, 6. März. Es ist kurz vor 20 Uhr. Thomas Pantzek, Diplom-Verwaltungswirt und unabhängiger Versicherungmakler aus Gettorf, will mit seiner Ehefrau noch eben beim Discounter Penny im Ortskern einkaufen.

"Um diese Uhrzeit ist kaum etwas los in dem Supermarkt", weiß er. "Das ist mir in Corona-Zeiten am liebsten." An der Kasse ist vor ihm ein Mann dran. "Der will wohl von der Kassiererin etwas zu den Zigaretten wissen", ist Pantzeks Eindruck. Als nächster Kunde will er am hinteren Ende des Förderbands gerade die Ware auflegen.

Der Mann griff auf einmal in die Kasse des Penny-Markts Gettorf

"Plötzlich greift der Mann in die offene Kasse", erinnert er sich. "Die Kassiererin schreit. Er hat wohl schon die Kassenschublade halb rausgerissen. Alles geht blitzschnell. Sie wehrt sich, dass er mit dem Geld losläuft. Der Mann wirkt aggressiv. Zum Überlegen ist keine Zeit, ich gehe instinktiv dazwischen."

Thomas Pantzek will die Frau schützen. Aber der Angreifer wehrt sich mit Händen und Füßen auch gegen ihn. Der Kunde und die Kassiererin bringen ihn zu Boden, halten ihn fest, knien auf ihm. "Er hatte immer noch viel Kraft", urteilt Pantzek im Nachhinein.

Vom Handy aus ist inzwischen die Polizei informiert. Zwei Streifenwagen des Polizeireviers Eckernförde, die in der Region unterwegs sind, brausen los. "Ich glaube, sie waren schnell da. Aber gefühlt dauerte es ewig", schildert der mutige Helfer.

Der couragierte Helfer aus Gettorf wurde bei der Rangelei verletzt

"Keiner von uns am Boden hatte noch die Infektionsschutzmaske vorm Gesicht während der Rangelei. Meine war abgerissen. Das habe ich selbst gar nicht gemerkt. Meine Frau hat irgendwo ins Regal gegriffen und mir eine neue aufgesetzt."

Nach Pantzeks Eindruck war das Geschäft zu dieser Zeit kaum besucht. Nach ein paar Minuten kamen neue Kunden, darunter auch zwei hilfsbereite Männer. "Sie kamen sofort dazu, als sie das mitbekamen, und haben Ablösung angeboten. Dann stand die Polizei auf einmal da. Ein paar Geldscheine lagen auf dem Boden."

Pantzek wird bei der Rangelei verletzt. Er hat blutende Schrammen am Hals und im Gesicht. "Ich habe das erst wahrgenommen, als die Polizei da war", sagt er heute. Die kleinen Wunden sind inzwischen verheilt. Doch es stellte sich heraus, dass ein Kreuzband im Knie gerissenen ist. Er und die Kassiererin waren in der Notaufnahme der Imland-Klinik Eckernförde erstversorgt worden.

Gewalttätiger Mann aus dem Penny-Markt Gettorf vorerst in der Psychiatrie

Den Angreifer konnten die Polizeibeamten dank der mutigen Beteiligten vorläufig festnehmen. Die Kripo Eckernförde, die die Ermittlungen inzwischen übernommen hat, bestätigt das Geschehen, wie es Pantzek schildert. Der gestellte Tatverdächtige selbst ist seit dem 6. März nicht mehr in Freiheit.

Der zuständige Kripobeamte: "Der Festgenommene ist 37 Jahre alt. Er ist aus Rendsburg-Eckernförde und den Ermittlungsbehörden schon durch andere Delikte bekannt. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ihn in eine psychiatrische Klinik eingewiesen."

Der Tatvorwurf ist vollendeter räuberischer Diebstahl - ein Verbrechenstatbestand. Der Mann hatte das Geld aus der Kasse nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schon an sich gerissen. Der Kripomann: "So eine Tat wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet." Eine Anklage sei zu erwarten.

Penny dankbar für die Zivilcourage von Kunden und Kassiererin

Bei Penny - der Discounter gehört zu Rewe-Group - sind die Marktleiterin in Gettorf, der Bezirksleiter und die für Schleswig-Holstein zuständige Verkaufsleiterin Annette Leuchter "sehr, sehr dankbar für dieses couragierte Eingreifen, das unsere Mitarbeiterin geschützt hat".

"Das ist nicht selbstverständlich, zumal so eine Situation sehr gefährlich ist", unterstreicht Leuchter. "Bei Personalschulungen legen wir großen Wert darauf, dass zuerst das eigene Leben zu schützen ist und nicht Geld oder Ware. "Ehepaar Pantzek ging sofort mutig nach vorn, als es zu dem Handgemenge an der Kasse kam und unsere Kassiererin bedroht war."

Das belegten auch die Aufnahmen, die die Überwachungskamera im Kassenbereich aufgezeichnet habe. Darauf seien auch die beiden anderen Kunden zu sehen, die kurze Zeit später dazu kamen und helfen wollten.

Kassiererin von Penny in Gettorf wurde nicht verletzt

Leuchter: "Diese Zivilcourage ist nicht hoch genug zu schätzen. Auch unsere Mitarbeiterin hat sich instinktiv sehr mutig verhalten." In Kürze werde sich Penny bei den Beteiligten öffentlich für ihren großen Einsatz bedanken. Und wie geht es der Kassiererin jetzt? Wurde auch sie verletzt?

"Sie ist zum Glück nicht verletzt worden", bestätigt die Verkaufsleiterin. "Sie hat die schockierende Erfahrung bisher gut verarbeitet. Sie ist sehr dankbar, dass ihr Pantzeks, die sie als Kunden schon kannte, sofort zur Hilfe kamen." Auch die zweite Kollegin, die zu dieser Zeit ebenfalls im Markt gewesen sei und den Vorfall miterlebt habe, "war zunächst sehr schockiert".

Polizei mahnt zu Vorsicht gegenüber Tätern Die Kripo Eckernförde nimmt den Vorfall aus dem Penny-Markt in Gettorf zum Anlass zu warnen: "Schützen Sie zuerst sich selbst, wenn jemand Ware oder Geld rauben will. Und vor allem: Zuerst den Notruf 110 wählen, als Betroffener wie als Beobachter des Geschehens. Man muss einen Täter auch nicht an der Flucht hindern. Sich dafür auf einen Kampf einzulassen, kann lebensgefährlich sein. Die Verfolgung sei dann Sache der Polizei." Daran hat Thomas Pantzek, der Held von der Supermarktkasse, in diesem Moment wohl nicht gedacht.

Kripo Eckernförde: "Fall von außerordentlicher Zivilcourage"

"Die Gefahr ist in so einem Fall keineswegs kalkulierbar für die Beteiligten", unterstreicht die ermittelnde Kriminalpolizei in Eckernförde in dem Zusammenhang. "Keiner weiß, ob ein Täter bewaffnet ist, ob er ein Messer hat oder Betroffenen anders verletzten kann. Eine solche Lage ist vom Grundsatz her lebensgefährlich."

Dass Kunde Thomas Pantzek aus Gettorf spontan zum Schutz der Kassiererin dazwischen gegangen sei, "ist wirklich ein Fall von außerordentlicher Zivilcourage", betont auch der Ermittler.