Gedeckter Tisch für den Eisvogel

Jürgen Schmidt hievt einen Eimer aus dem Kofferraum seines Wagens. In einem mit Wasser gefüllten Plastiksack schwimmen 1000 Moderlieschen, die das Nabu-Mitglied gerade bei der Fischzucht Aukrug abgeholt hat. Für den Eisvogel sind die silbrigen Kleinfische ein Leckerbissen. Schmidt und sein Nabu-Kollege Frank Metasch wollen sie in den vier größeren Teichen der Goosseewiesen aussetzen, damit sie sich vermehren können. Mit dabei sind Kinder und Enkel, die das Ereignis mit Spannung erwarten.

Nabu sichtet regelmäßig ein bis zwei Exemplare

Die Goosseewiesen sind eine vom Nabu betreute und mit Schafen extensiv gepflegte, offene Weidelandschaft im Süden Eckernfördes. Nach ihrer Wiedervernässung haben sich hier zahlreiche seltene Pflanzen- und Tier-Arten wieder angesiedelt. An diesem Tag schwebt ein großer Vogel über dem Gelände. „Ein Rotmilan“, freut sich Schmidt. „Wahrscheinlich ein Gast.“ Wenig später ertönt der helle Ton des Eisvogels. Seit Juli sichtet der Nabu regelmäßig ein bis zwei Exemplare auf der Jagd nach Fischen.

1000 Moderlieschen sollen Nahrung bieten

Damit der blau schillernde Vogel seine Nahrung auch findet, haben drei bis vier Ehrenamtler im September/Oktober in mühevoller Arbeit die Teiche von Algen und anderen Wasserpflanzen befreit. Dabei stellten sie fest, dass die Anzahl der Kleinfische deutlich abgenommen hatte. Auf Empfehlung des Teichwirts aus Aukrug werden jetzt 1000 Moderlieschen in die Gewässer entlassen, um den Bestand wieder zu erhöhen. Gezogene Wasserproben bescheinigten den Teichen eine gute Qualität.

Im Winter werden Nisthilfen überholt

Damit sich der Eisvogel auch heimisch fühlen kann, wollen Nabu-Mitglieder noch in diesem Winterhalbjahr die drei Nisthilfen grundüberholen. Sie sind erforderlich, da der Höhlenbrüter in der freien Natur kaum noch die von ihm bevorzugten Steilufer von Bächen und Stillgewässern vorfindet. „Viele Bäche und Auen sind immer noch stark kanalisiert, zu Vorflutern degradiert oder in Rohren unter der Erde verschwunden“, kritisiert Schmidt.

Seit 2004 wurden 28 Eisvögel beringt

Ersatz sollen die etwa einen Kubikmeter großen Nisthilfen bieten, von denen die ersten 2004 mit Unterstützung der Stadt Eckernförde beschafft und aufgebaut worden waren. Seitdem konnten 28 Eisvögel beringt werden, 14 weitere waren ohne Beringung flügge geworden. „In kalten Wintern der letzten Jahre sind jedoch viele unserer Eisvögel verhungert“, bedauert Schmidt. Schon eine dünnen Eisschicht auf den Teichen reicht, dass der Vogel seine Fischbeute nicht mehr erreichen kann. Wenn es ihm nicht gelingt, ein offenes, fischreiches Fließgewässer in der Nähe zu finden, verhungert er.

Erfolgreich gebrütet hat der Eisvogel in den Wiesen am Goossee schon seit Jahren nicht mehr. Der Nabu hofft nun, dass sich dies mit den erneuerten Nisthilfen und dem verbesserten Nahrungsangebot künftig wieder ändert.

