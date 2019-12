Landstrom wird vordringliches Projekt

Eckernförde

Noch sind Fragen offen. Warum brach das Feuer am Donnerstag in der Technik aus, die Landstrom in Schiffsstrom umwandelt? Zur Brandursache ermittelt jetzt das Brandschutzzentrum der Bundeswehr. Mit ersten Ergebnisse ist nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen. Unklar ist auch, wann die Landanschlusszentrale wieder in Betrieb gehen kann. „Das ist Sache der Wehrverwaltung“, sagt Marinesprecher Bastian Fischborn. „Unser Anliegen ist es, dass wir Schiffe und Boote möglichst schnell wieder mit Energie versorgen können“. Fest hingegen steht: Der Schaden, der entstanden ist, geht in die Millionen.

Es reicht kein handelsüblicher Strom

Wenn ein Marineschiff im Hafen festmacht, wird die Stromversorgung von den eigenen Generatoren auf Landanschluss umgeschaltet. Das ist auch die umweltfreundlichere Alternative. Doch dafür reicht kein handelsüblicher Strom. „Er muss für verschiedene Anforderungen umgewandelt werden von kleinsten Strömen bis zu Starkstrom“, erläutert Fischborn. So besitzt eine Marineschiff mindestens ein Dutzend verschiedener Stromkreise. Ob die abgebrannte Landanschlusszentrale neu aufgebaut oder nur die Technik erneuert werden muss, ist derzeit noch offen. Klar hingegen ist: „Wir brauchen Landstrom“, so der Presseoffizier.

Die U-Boote werden in Kiel konzentriert

Bis dahin muss sich die Marine behelfen. Die sechs U-Boote des 1. Geschwaders werden jetzt im Kieler Marinearsenal zusammengelegt. Zwei liegen ohnehin schon in der Werft bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Durch die Konzentration an einem Ort sinkt die Belastung für die Wachen. Zudem müssen laut Fischborn bestimmte Technikteile bei U-Booten immer in Betrieb sein. „Dafür brauchen wir auch das entsprechende Personal.“ Der Tender „Main“ und eines der Flottendienstboote liegen noch im Eckernförder Marinehafen. Sie müssen sich nach Angaben des Sprechers über ihre eigenen Dieselaggregate mit Strom versorgen.

Hafenteil der WTD 71 ist nicht betroffen

Nachgedacht wird im Stützpunkt darüber, eventuell Liegeplätze im nördlichen Hafenteil mitzunutzen, der von der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 71 betrieben wird. Nach Angaben der WTD haben die Schiffe der Dienststelle Landstrom. Zwei Mehrzweckboote, die in Folge des Brandes nach Kiel verlegt werden sollten, konnten noch am Freitag wieder zurückkehren, da die Stromversorgung wieder funktionierte. „Die Westmole ist nicht betroffen“, hieß es gestern seitens der WTD. „Alle Schiffe haben Landstrom.“ Dazu gehören zwei große und zwei kleine Mehrzweckboote. Das Wehrforschungsschiff „Planet“ liegt derzeit in der Werft und wird dort noch einige Monate verbleiben.

Generatorbetrieb ist personalintensiv

Nachteil für Marineschiffe, die sich im Hafen selbst mit Strom versorgen: Sie müssen rund um die Uhr mit einem bestimmten Überwachungspersonal besetzt sein. Dadurch entstehen Kosten und Überstunden. Auch das ist ein Argument für den Landanschluss.

