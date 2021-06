Nach Bürgerentscheid in Strande: Zwei Bürger scheitern vor Gericht

Strande

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgerichts in Schleswig hat im Streit um den Bürgerentscheid vom vergangenen September in Strande bestätigt, dass Kommunalrecht „keinen Eilrechtsschutz, sondern nur die Klagemöglichkeit vorsieht.“ Dies teilte das Gericht am Dienstag mit.

Hintergrund der Entscheidung sind die Beschwerden zwei Bürger aus Strande, die sich gegen den Ausgang des Entscheids wehrten und die Abstimmung für ungültig erklären lassen wollen. Über den sogenannten einstweiligen Rechtsschutz wollten sie zunächst erreichen, dass der Gemeinde Strande auferlegt wird, die Entscheidungen zum Bau eines Bürgerhauses auf dem Ankerplatz und die Schaffung von seniorengerechten Mietwohnungen auf dem Grundstück Auwiese nicht zu vollziehen, bis die eigentliche Klage rechtskräftig entschieden ist.

Mehrheit für Bauprojekte in Strande

Beim Bürgerentscheid in Strande hatte es für beide von der Kommunalpolitik angestrebten Projekte eine Mehrheit gegeben. Die Entscheidung fiel per Stichfrage. Anschließend warfen sich beide Seiten vor, mit unsachlichen Argumenten für die eigenen Positionen geworben zu haben.

Keine Verletzung von subjektiven Rechten

Das Oberverwaltungsgericht stärkt nun der Gemeinde Strande vorerst den Rücken und stellt fest, dass die Antragsteller „nicht antragsbefugt seien.“ Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen sähen zwar ein Klageverfahren, nicht jedoch einstweiligen Rechtsschutz vor, so das Gericht. Denn: Eine mögliche Verletzung von subjektiven Rechten der Antragsteller komme im vorliegenden Fall nicht in Betracht.

„Denn ebenso wie Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern kein Recht auf ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens zum Erlass gemeindlicher Entscheidungen zustehe, hätten die an einem Bürgerbegehren / einem Bürgerentscheid teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger kein subjektives Recht auf ordnungsgemäße Durchführung des Bürgerentscheids“, unterstreicht das Gericht in seiner Mitteilung.