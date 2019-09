Rund 3000 Eckernförder demonstrierten für Konzerte und Partys am Südstrand. Doch wie geht es weiter mit diesem Potenzial, etwas zu bewegen? Initiator Gerrit Baumeister lädt für Montag, 30. September, in das "Utgard" ein. Dort soll der Verein „Pro Kultur am Südstrand“ aus der Taufe gehoben werden.