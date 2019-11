Das Interesse an einer Bürgerbeteiligung zur Ortsmitte in Altenholz-Stift lässt nach – nicht aber die Kritik am zentralen Projekt: der Umgestaltung des Ostpreußenplatzes in einen Bereich, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Etwa 60 Besucher diskutierten am Dienstag im Gymnasium.