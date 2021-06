Nach Randale am Strand: Strande verschärft die Kontrollen

Strande

"Die Schäden gehen in die tausende Euro. Mit der neuen Freiheit und guter Laune aufgrund niedriger Corona-Inzidenz hat das nichts zu tun", echauffiert sich Strandes Bürgermeister Holger Klink (CDU). "Das ist Sachbeschädigung, das ist gefährlich und mieses Benehmen. Und mindestens eine Clique junger Leute ist nur mit dem Ziel der Zerstörung hergekommen. Das sind keine Jugendlichen, die wir hier kennen."

Am Wochenende 5./6. Juni war offenkundig der Gipfel der bisher schon bekannten Strandsauerei und -randale an der Wasserfront des Ostseebads erreicht. Klink informierte sofort alle Gemeindevertreter, als sich das Drama am Sonntagmorgen in vollem Ausmaß präsentierte. Nachts hatte es schon Beschwerden wegen Ruhestörung gegeben. Parteiübergreifend war umgehend klar: "Jetzt ist Schluss. Jetzt greifen wir hart durch."

Jetzt patrouilliert der Sicherheitsdienst die ganze Nacht in Strande

Das bedeutet laut Klink: "Ab sofort patrouilliert die Polizei öfter als sonst am Hafen und an der Promenade. Unser Sicherheitsdienst ist jetzt jede Nacht mit mehreren Kontrolleuren am Hafen und am Strand unterwegs. Die Leute sind autorisiert, Platzverweise zu erteilen. Außerdem können sie sofort die Polizei informieren."

"Unser" Sicherheitsdienst ist eine von der Amtsverwaltung engagierte private Truppe. Sie ist im Auftrag der Badeorte Strande, Schwedeneck und Noer schon seit 2019/20 regelmäßig im Einsatz ist. Meist müssen die Kontrolleure Parkrowdies in die Schranken weisen. Sie verhindern auch illegale Partys und Lagerfeuer an den Badestränden. Aufgrund der Pandemie kam zu Lärm und Müll noch das erhöhte Risiko, das Corona-Virus zu verbreiten. "In Absprache mit dem Amt ist die Zahl der Einsatzkräfte ab sofort erhöht", bestätigt der Bürgermeister.

Feuerlöscher auf der Ostmole von Strande zum Spaß geleert

Was hat genau dazu geführt, dass der Sicherheitstrupp auf der Stelle aufgestockt wurde? Klink: "Unsere Bilanz von Sonntag ist erschreckend: Im Hafen lag die Ostmole voller Scherben. Feuerlöscher wurden von der Wand gerissen und entleert. Die Rettungsstange ist verbogen. Ob Bestattungsschiff, Fischkutter oder Privatjachten - die Randalierer sind auf Boote geklettert, haben sogar Antennen der Funkanlagen umgeknickt. Strandstühle und Getränkekästen blieben liegen. Einige Strandkörbe sind aufgebrochen worden, es wurde teils daran gezündelt."

Hafenmeister Tobias Klüter bot sich am frühen Sonntagmorgen bei Dienstbeginn ein schlimmes Bild auf der Mole. "Hier wurden die Flaschen wohl systematisch zerschlagen. Die ganze Mole war übersät mit Scherben. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um alles zusammenzukehren. An Deck des Bestattungsschiff "Nordica" wurde Pulver aus einem der zwei Feuerlöscher von der Mole verstreut." Klüter hatte sofort die Polizei gerufen und Anzeige erstattet.

Kaputte Flaschen gezielt als Verletzungsfalle in den Sand gesteckt

Strandranger Peter Glowatzki klaubte den Sonntagvormittag stundenlang Scherben und Müll aus dem Sand. Klink: "Einigen Flaschen waren die Hälse abgeschlagen worden. Sie wurden so in den Sand gesteckt, dass sich Kinder und erwachsene Badegäste hätten verletzen müssen." Auf den Fotos, die Glowatzki aufnahm, sieht man auch ein tiefes Loch im Sand als Sturzfalle.

Wer das Chaos verursacht hat, ist noch unbekannt. Laut Klink sitzen jeden Abend etliche Grüppchen Jugendlicher am Strand. "95 Prozent der jungen Leute verhalten sich anständig. Oder sie sind sofort einsichtig, wenn man sie anspricht. Wir wollen niemandem den Spaß nehmen, abends mit Freunden am Strand zu sitzen. Diese Auswüchse aber sorgen dafür, dass auch die Jugendlichen, die keine Probleme machen, schief angesehen werden. Dieser Vandalismus trifft uns alle mehrfach."

Nach Klinks und auch nach Klüters Einschätzung kommen die Randalierer erst am späten Abend nach Strande. Und sie wohnen außerhalb.