Von Cornelia Müller

Willkommen zum Badevergnügen: Wie hier am Hauptstrand von Eckernförde lockt die Ostsee gerade mit klarem Wasser ohne Quallen und Plansch-Temperatur um die 20 Grad. Ordnungsämter und Touristiker appellieren aber an die Gäste, den Corona-Abstand auch am Strandweiterhin umsichtig einzuhalten. Quelle: Cornelia D. Mueller