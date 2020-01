Coronavirus: Entwarnung in Eckernförde

Eckernförde

"Das Ergebnis der Testung ist vor kurzem eingetroffen und zeigt keinen Hinweis auf diese Infektion", teilte die Imland-Klinik am Freitagabend mit. "Beiden Patientinnen geht es gut. Sie werden weiter entsprechend ihrer Erkrankungen behandelt", hieß es weiter.

Die beiden Frauen hatten sich am Donnerstag von selbst in der Eckernförder Imland-Klinik gemeldet, weil sie nach eigenen Angaben Kontakt zu Chinesen hatten, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert waren.

Vorsorgliche Quarantäne in der Eckernförder Imland-Klinik

Da auch die Frauen leichte Erkältungssymptome zeigten, nahm die Klinik sie vorsorglich in Quarantäne. Zudem wurden noch am Donnerstag Laborproben an das Institut für Virologie der Klinik Charité in Berlin gesendet.

Von dort wurde nun Entwarnung gegeben. Die Proben enthielten keine Hinweise auf das Coronavirus. Das Risiko war vom Gesundheitsamt des Kreises ohnehin als gering eingestuft worden.

Laut Jonathan Fahlbusch, Leiter der Kreis-Behörde, handelte es sich lediglich um einen „leichten Verdacht“. Dass die beiden Frauen in Quarantäne genommen wurden und dort nur in Kontakt zu Ärzten und Pflegepersonal kamen, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Coronavirus "keine Katastrophe"

Auf diese Weise wäre verhindert worden, dass sie weitere Menschen angesteckt hätten. Wenn sich der Verdacht bestätigt hätte, wäre vom Gesundheitsamt eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet worden.

„Die Frage bei Infektionen ist immer, in welchen Kontaktverhältnissen die Betroffenen in letzter Zeit standen. Wo und mit wem haben sie sich aufgehalten?“, so Fahlbusch. Die Fachgruppe Gesundheitsschutz versucht das in diesen Fällen herauszufinden, um im Zweifel weitere Menschen in Quarantäne zu nehmen, die angesteckt worden sein könnten.

Fahlbusch betonte aber: „Da läuft eine Routine ab wie bei anderen Infektionsformen auch.“ Besonders am Coronavirus sei nur, dass es kaum erforscht sei. „Daraus resultiert die besondere Vorsicht. Aber von der Symptomatik und der Gefährdung her haben wir keine Katastrophe. Die Grippe fordert jedes Jahr viel mehr Tote.“ Das Coronavirus könne auch nur Menschen etwas anhaben, die bereits Vorerkrankungen haben.

