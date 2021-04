Der Ausflug an Mutters Seite wäre fast zur Tragödie geworden. Aber Damwild-Kalb Elli hatte Glück. Christopher von Dollen, Chef des Hegelehrreviers Grönwohld in Schwedeneck, konnte das Jungtier am Straßenrand nach einem Wildunfall gerade noch retten. Jetzt, Monate später, erkundet Elli die Freiheit.