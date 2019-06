Bereits vor der Aalregatta am Wochenende gibt es im Eckernförder Hafen eine Menge zu sehen. Liebhaber alter Segelkunst kommen voll auf ihre Kosten, denn rund 150 klassische Jachten haben am Mittwoch angelegt. Eckernförde ist einer von vier Zielhäfen der "Classik Week", die in Sonderburg startete.