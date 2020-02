So erhöht das Heim Osdorf die Sicherheit

Die Schauspielerei war schon ihr Kindheitstraum. Wie schnell Wünsche in Erfüllung gehen können, erlebt Marie Jobst (19) momentan. Noch als Neuling schnupperte die Felmerin vor einem Jahr bei der Osdörper Speeldeel erstmals Theaterluft. Jetzt startet sie an der Schule für Schauspiel in Kiel durch.