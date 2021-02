Eckernförde

Ernsthafte Sturmschäden gab es in der Stadt bislang keine. Nach Angaben der Polizei war nur hier und dort ein Bauzaun umgefallen. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde meldete ebenfalls keine besonderen Einsätze. Nur in der Margaretenstraße musste ein Baum abgesägt werden, der durch den Wind in Schieflage geraten war und umzufallen drohte. Am Hafen hat die Gischt Festmacher und Poller in kleine Eisskulpturen verwandelt. Günter Stephan, einer der Hafenmeister im Jaich-Sportboothafen, hat dafür allerdings kein Auge. Sein Blick gilt den Jachten, die in den Sturmböen an den Leinen zerren.

Besorgte Anrufe der Bootseigner

„Wir haben schon einige besorgte Anrufe der Bootsbesitzer erhalten“, erzählt Stephan, während draußen der eisige Ost in den Masten heult. Zurzeit sei das Wetter noch kein ernsthaftes Problem, gibt er Entwarnung. Dennoch machen die Hafenmeister morgens, nachmittags und abends die Runde, um nach den Booten und den Leinen zu sehen. Bei Bedarf werden die Eigner benachrichtigt. Ab 1,60 Meter über Normalnull wird es kritisch im Eckernförder Hafen. Gestern hatte die Bundesanstalt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) 1,10 Meter prognostiziert. Dazu kommt der Wellenschlag. Im Jaich-Hafen liegen derzeit so viele Winterlieger wie noch nie. Viele Eigner haben nach den vergangenen milden Wintern offenbar spekuliert, dass kein strenger Frost mehr kommen würde. „Doch das kann man nie wissen“, sagt Stephan. Der Hafen könne in den kommenden Frosttagen noch zufrieren.

Der Schnee weht von den Feldern

Die Straßenlage ist in der Region noch relativ entspannt. „Viel Schnee ist nicht gefallen, aber der, der fiel, weht waagerecht von den Feldern“, gibt Henning Sell, Leiter der Straßenmeisterei Eckernförde zu bedenken. Betroffen sind davon vor allem die Küstenstraßen. Weniger im Dänischen Wohld, aber vermehrt in Schwansen kam es bereits zu Schneeverwehungen. „Dafür waren wir mehrmals am Wochenende im Einsatz“, so Sell. Das Problem: Auch nach dem Räumen bauen sich die Wehen schnell wieder auf. Sell rät zur Vorsicht vor allem auf den Straßen L27 (Rieseby), K77 (Thumby) und K60 (Holzdorf).

Schneepflüge erstmals im Einsatz

Generell sind die Straße derzeit befahrbar und trocken. „Dennoch empfehlen wir, der Witterung angepasst zu fahren“, betont der Leiter der Straßenmeisterei. Die Schneepflüge waren am Wochenende erstmals in diesem Winter im Einsatz. Die Schneefräse musste noch nicht aktiviert werden. Auch beim Streusalz bestehen keine Engpässe. Insgesamt verfügt die Straßenmeisterei über zehn Räum- und Streu-Fahrzeuge, darunter vier eigene und sechs von Lohnunternehmern. Die Mitarbeiter sind im Winterdienst zwischen 3 und 23 Uhr in Schichten im Einsatz.

Sell appelliert an die Autofahrer, hinter den Streu- und Räumfahrzeugen zu bleiben und sie nicht zu überholen. „Zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Fahrer“, betont er.

Im Dänischen Wohld entspannte Lage in den meisten Gemeinden

In den meisten Gemeinden des Dänischen Wohlds ist es am Montag trotz der stürmischen Böen entspannt. "Alles im grünen Bereich", meldet Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. Auch am Sonntag habe es keine nennenswerten Einsätze des Bauhofs gegeben. Selbst in Noer an der Küste blieb das Ufer bis Montag noch verschont von größerem Sandabtrag. Bürgermeisterin Sabine Mues: "Und der Deich ist unversehrt."

Eine kleine Schneewehe musste die Gemeinde Tüttendorf in Wulfshagenerhütten mit dem Radlader beseitigen lassen. In Osdorf machte sich der Sturm kurioserweise am Ortsschild "Austerlitz" zu schaffen. Es hing am Montag so schief, dass die Bürger dachten, jemand hätte versucht, es heimlich abzuschrauben.