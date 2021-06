Randale auf den Booten im Strander Hafen, aufgebrochene Strandkörbe, Party ohne Ende, ein Schaden, der in die Tausende geht: Das sorgte vor gut einer Woche für viel Ärger in Strande. Die Gemeinde lässt im Ort seither noch intensiver von einem privaten Sicherheitsdienst kontrollieren.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck