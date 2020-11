Nachhaltig gärtnern auf kleinstem Raum, in Innenstädten privat artenreiche Inseln schaffen, die ein Netz ökologischer Vielfalt weben. „Jetzt ist die Zeit zum Planen, auch für Balkon und Terrasse“, sagt Landschaftsplanerin Heinke Marxen Drewes. Was dabei rauskommt, zeigt ein Innenhof in Eckernförde.