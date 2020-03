Eckernfördes Disko-Pionier ist gestorben

Eckernförde

Henning Franz starb kurz vor seinem 75. Geburtstag. Mit der Familie und Freunden trauern nicht nur Geschäftspartner und Eckernförder Vereine, sondern auch etliche ehemalige Gäste, die Franz in mehr als 50 Jahren Gastronomie-Geschichte bewirtet hat.

Mit dem Namen Henning Franz sind für immer Namen wie das Nadasch, der Heuwagen, die Wanne, das Kolm-Huus, die Wärmflasche, das Dax, das Franz und das Mangos verbunden. „Mein Herz schlägt für Gastronomie, Hotellerie und Disko“, sagte er über seine unbegrenzt wirkende Motivation.

Alles begann mit dem „ Nadasch “ in Eckernförde

Die Geschichte begann 1967, als Franz an der Berliner Straße in Eckernförde die Disko Nadasch eröffnete. Der Laden wurde schnell zum angesagten Treffpunkt.

Dabei blieb es bei weitem nicht. Das Credo des Unternehmers lautete: „Von Zeit zu Zeit muss man sich neu erfinden“, wie er einmal verriet. Als es an der Berliner Straße für einen Tanztempel zu eng wurde, suchten sich die Franz-Betriebe einen weiteren Standort.

1976 eröffnete Henning Franz das Kolm-Huus im Gewerbegebiet Süd und bescherte den Eckernfördern neue Freizeitmöglichkeiten. Die Gaststätte bot ein Bowling- und Kegelzentrum mit großem Restaurant, Saal, Clubräumen und die Tanzbar Remys.

Das K7 war die erste Großdiskothek in Schleswig-Holstein

1985 erschuf Franz daraus eine Großdiskothek, die erste in Schleswig-Holstein. Mit dem K7 bewies der Gastronom, dass er den richtigen Riecher dafür hatte, was junge Leute in den 1980er- und 1990er-Jahren wollten.

Das K7 hatte zeitweise an bis zu fünf Tagen der Woche geöffnet. Tausende Besucher aus dem ganzen Land kamen pro Abend, um bei Franz zu tanzen und zu feiern.

Als das nach der Jahrtausendwende nachließ, wurde es ruhig um das K7. Nach einem Umbau sollte es 2017 weitergehen, doch das wurde zunächst nichts. Das neue Hotel Beachside neben dem ehemaligen Nadasch-Standort und heutigen Hotel Mangos steht hingegen vor seiner Vollendung.

Henning Franz prägte das Kulturleben Eckernfördes

Ohne Henning Franz wäre das kulturelle Leben in Eckernförde um einige Veranstaltungen ärmer, die inzwischen zum festen Kalender gehören. Das gilt besonders am Südstrand, wo Franz auch zehn Jahre den Pavillon betrieb.

Er war Mitveranstalter der ersten Südstrand-Festivals und sorgte dafür, dass sich das „Holi on the Beach“ und die Bacadi-Beach-Party etablierten. Auch die sommerlichen Wein- und Bierfeste im Kurpark sind mit seinem Namen verbunden.

Als Gastronom und Ideengeber setzte sich Henning Franz mit seiner Energie und Erfahrung zudem auf dem Weihnachtsmarkt und dem Kinderfest auf dem Rathausmarkt ein. Mit seinem Wirken erarbeitete er sich Anerkennung und Respekt weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Lions Club und Gilden in Eckernförde trauern

Über viele Jahre vertrat Franz seine Branche im Bundesverband der Diskothekenbetreiber als Präsident, später wurde er zum Ehrenpräsident ernannt. Als Mitglied und zeitweiliger Präsident des Lions Club Eckernförde war er für den guten Zweck offen.

Der Tradition Eckernfördes war Henning Franz nicht nur als Mitglied der Gelbe-Westen-Gilde verbunden. Auch die Eckernförder Beliebung trauert um ihren Gildebruder.

"Die Stadt liegt mir sehr am Herzen", hatte Henning Franz zum 40. Jubiläum seines Betriebs gesagt. Sie hat ihm viel zu verdanken.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.