Einblicke in die Meeresforschung

Eckernförde

Hingucker am Kai wird das Geomar-Forschungsschiff „ Littorina“ sein. Es lädt nicht nur zum Open Ship. Hier kann man Meeresforschung live erleben – weltweit und in der Ostsee vor der Haustür. Die „ Littorina“ sammelt unter anderem Messdaten an der Dauerstation Bookniseck, die seit 60 Jahren ununterbrochen beprobt wird und damit eine der weltweit bekanntesten ist, wie Jan Steffen von Geomar ausführt. In einem Vortrag (17 Uhr, OIC) werden die aktuellen Ergebnisse der Messreihen vorgestellt, die Aufschluss über Veränderungen in der Ostsee geben.

Wie der Meeresspiegelanstieg kommuniziert wird

Interessant speziell für Küstengemeinden ist der Vortrag über den Meerespiegelanstieg (16 Uhr, OIC). Dabei geht es auch darum, wie sich die globale Erhöhung auf die Region auswirkt und wie Informationen dazu in Zukunft kommuniziert werden. Junge Forscher klären außerdem an der Hafenspitze darüber auf, wie man Erdbeben- und Tsunami-Gefahren berechnen kann und wie man Erdrutsche in den Ozeanen erforscht. Der magischen Welt der Lipide und Nanopartikel in der Seifenwelt und neuen Wegen in der Energieversorgung sind weitere Ausstellungen gewidmet.

Pfiffige Mitmach-Experimente und neue Technologien

An der Hafenspitze macht auch der Innovations-Truck des Bundesforschungsministeriums Station. Es gibt pfiffige Mitmach-Experimente und Einblicke in neue Technologien wie Laserdruck und Augmented Reality. An der Bühne ist eine zehn Quadratmeter große LED-Leinwand aufgebaut, auf der kurze Meeresfilme zu sehen sein werden, etwa über Schiffsabgase oder Fischerei ohne Netze. Das Naturfilmfestival Green Screen zeigt hier um 18 Uhr den Film „Der Stint – Ein Fisch und sein Fluss“ und um 20 Uhr die Doku „Die Kleiderordnung der Tiere“.

Besucher mit der Unterwasserwelt bekannt machen

Das Ostsee-Info-Center ist ebenfalls in die Nacht der Wissenschaft eingebunden. „Wir wollen die Besucher mit der Unterwasserwelt der Ostsee bekannt machen und auf ihre Vielfalt der Arten hinweisen“, sagt Ulla Grebe-Schmitz, Mitarbeiterin des deutsch-dänischen Interreg-Projekts Undine. Bei der Mondschein-Führung durch das OIC (21 Uhr, Anmeldung Tel. 04351/726266) geht es auch um den Up-Welling-Effekt, der kürzlich zu einem Fischsterben an der Ostseeküste geführt hatte. „Das gab es schon immer, wird aber häufiger und hält länger an“, sagt Grebe-Schmitz. Auch die Erwärmung des Binnenmeeres ist messbar. Laut Langzeitbeobachtungen hat sich die Ostsee in den vergangenen 30 Jahren um 1,5 Grad erwärmt.

Eröffnung mit Wissenschaftsbattle in Kiel

Die Nacht der Wissenschaft findet europaweit in über 300 Städten statt. In der Kiel Region laufen am 27. September über 150 Aktionen in Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Plön und Preetz. „In Eckernförde liegt der Schwerpunkt auf die Meereswissenschaften“, sagt Janet Sönnichsen, Geschäftsführerin der Kiel Region GmbH. Der Startschuss fällt um 11 Uhr in der Kieler Fördersparkasse mit einem Wissenschaftsbattle. Hier treten Schülerteams, darunter die Eckernförder Peter-Ustinov-Schule, gegen Wissenschaftler an. Die Förde Sparkasse ist Hauptsponsor der Wissenschafts-Nacht. „Wir fühlen uns der Region und ihren Hochschulen verbunden“, sagt Lutz Peterson.

Nacht der Wissenschaft in Eckernförde am Freitag, 27. September, von 15 bis 22 Uhr an der Hafenspitze und im Ostsee-Info-Center. Das detaillierte Programm im Internet unter www.nacht-der-wissenschaft-kielregion.de.

