Barkelsby

Das gab Frank Dreves, Vorsitzender des Vereins Seeadlerschutz Schlei, bekannt. Bis dahin waren nur zwei Jungvögel gesichtet worden. „ Seeadler legen maximal drei Eier und insofern ist dies ein toller Erfolg“, so Dreves. 2018 gelang die Brut im Barkelsbyer Gebiet nicht. „Das dritte Küken ist deutlich kleiner als seine Geschwister“, hat der Adlerschützer beobachtet.

Kormorane und Graugänse gehören zur Nahrung

Während ein Elternteil sich ständig in Horstnähe aufhalte, sei der zweite Altvogel auf der Jagd nach Fischen oder Wasservögeln. Dazu gehörten auch Kormorane und Graugänse, weshalb das Nahrungsangebot entsprechend groß sei. „Wenn die Witterung mitspielt, besteht also große Hoffnung, dass alle drei Adler ausfliegen. In neun Wochen ist der Nachwuchs bereits so groß wie seine Eltern“, beschrieb der Experte die Zukunftsaussichten.