Erfolg für die Gettorfer Polizei: „Fuck AfD“ und Zahlenfolgen als Schmierereien an den Schulen, Randale in Vorgärten und an der Süderstraße haben Ende September in Gettorf für Ärger. Jetzt steht fest: Eine Jugendgang aus Kiel und eine Clique Gettorfer Kinder sind laut Polizei verantwortlich.