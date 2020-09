Eckernförde

Mit Abstand, Alltagsmaske und freundlicher Stimme begrüßt Monica Robitzkat zwei Stammbesucherinnen am Einlass ins „Carls“: „Ihr kennt euch ja schon aus.“ Auf dem Programm steht der Naturfilm „Die wunderbare Welt des Weingartens“. „Heute ist eine kürzere Schicht“, erzählt die freiwillige Helferin aus dem Green-Screen-Team. War die Eckernförderin am Sonnabend fünf Stunden im Einsatz, kamen an den Tagen zuvor jeweils sechseinhalb Stunden zusammen. „Aber es ist ja eine tolle Sache, die sehr unterstützenswert ist“, schwärmt die 56-Jährige, „und der Kontakt mit Menschen ist einfach mein Ding.“

Wegen der Corona-Krise ist beim diesjährigen Green-Screen-Festival jedoch alles anders. Monica Robitzkat kontrolliert an der Tür, ob die Besucher ihre Kontaktdaten auf der Rückseite ihrer Eintrittskarte notiert haben. „Einige vergessen das“, berichtet sie. Deswegen hält die ehrenamtliche Empfangsdame eigens ein Glas mit Kugelschreibern parat.

160 ehrenamtliche Helfer machen mit

„Das Team ist super organisiert“, lobt Besucherin Marion Schwarz. Die Kielerin geht seit Jahren sporadisch in Filmvorführungen beim Festival. Nicht zuletzt Natur-Dokus über Umweltschutz wecken ihr Interesse: „Es ist besorgniserregend, was mit der Natur geschieht.“

Insgesamt 160 ehrenamtliche Helfer zählt das Green-Screen-Team laut Ulrike Lafrenz, Vorsitzende des Fördervereins. Sie sind Techniker, Platzanweiser oder auch Moderatoren. Doch wegen der Pandemie sind ihrer Schätzung zufolge in diesem Jahr lediglich 40 bis 50 Freiwillige im Einsatz.

" Green Screen ist nur einmal im Jahr"

Hinzu kommen Vorstandsmitglieder sowie Mitarbeiter aus dem Festival-Büro. „Viele der ganzen Ehrenamtler sind ja schon älter und gehören zur Risikogruppe“, erklärt die 74-Jährige. Zudem fällt das Festival diesmal kleiner aus, die Zuschauerzahl ist in Corona-Zeiten begrenzt.

Arbeit gibt es trotzdem genug: So müssen die Helfer nach jeder Filmvorführung benutzte Plätze, Tische oder Griffe reinigen. „Wir wollen auf gar keinen Fall, dass etwas passiert“, betont die Eckernförderin, die sich seit sechs Jahren ehrenamtlich aus Überzeugung bei Green Screen engagiert.

„Es ist ein lokales Event, das vom kleinen Eckernförde in die Welt ausstrahlt – davon ein Teil zu sein, das ist echt toll“, sagt Tarek Dafay. Der 16-Jährige sorgt als Techniker am Laptop dafür, dass die digitale Filmvorführung reibungslos über die Bühne geht. Der Schüler dreht in seiner Freizeit selbst gern Kurzstreifen.

Warum kümmert sich der Teenager an einem sonnigen Sonnabend lieber um die Naturfilm-Technik, als sich mit Kumpels am Strand zu treffen? Tarek: „Das kann ich doch immer machen, aber Green Screen ist nur einmal im Jahr.“

Henning Drewes ist als Moderator im Einsatz

Im Laufe der Jahre hat Henning Drewes schon einige ehrenamtliche Aufgaben beim Festival übernommen. Erst half der 59-Jährige in der Technik und an der Kasse. Jetzt ist der Eckernförder als Moderator im Einsatz. „Dabei kann man gut seine eigene Faszination einbringen“, sagt der hauptberufliche Lehrer.

Lampenfieber habe er auf der Bühne nicht. Zu Beginn der Vorstellung erzählt Drewes den Besuchern Wissenswertes über den folgenden Naturfilm. „Man lernt interessante Menschen kennen“, sagt der Hobbymoderator. Drewes interviewte bei Green Screen schon Regisseure und Filmemacher. Doch in Corona-Zeiten falle seine Moderation kürzer aus – wegen der längeren Lüftungszeiten im Saal.