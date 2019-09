Green Screen hat noch Plätze frei

Eckernförde

Mittwochabend wird das Festival offiziell in der Stadthalle eröffnet, die ersten Filme laufen jedoch bereits ab 14 Uhr. Etwa die österreichische Produktion „Wildes Griechenland“, in der Tintenfische, Chamäleons, Gänsegeier und Kri-Kris die Hauptrollen spielen. Bis Dienstag waren noch fast 200 Eintrittskarten dafür vorhanden.

Der zeitgleich laufende Streifen „Wölfe – schützen oder schießen?“ im Ratssaal ist hingegen ausgebucht. „Dass noch viele Karten für einige Filme vorhanden sind, sagt nichts über deren Qualität aus“, so Ursula Schwenn aus dem Ticketcenter im Stadthotel.

Noch Eintrittskarten für jeden Festivaltag

Im Gegenteil, denn für Filme, bei denen mit hohem Interesse gerechnet worden sei, wurde gleich der größte Spielort Stadthalle mit 442 Plätzen gebucht. Schwenn muss es wissen, denn sie hilft bereits seit fünf Jahren beim Verkauf.

Petra Marx, die am Dienstag zusammen mit Dagmar Wagner das Ticketcenter leitete, hat eine gute Nachricht für alle Naturfilmliebhaber: „Für jeden Festivaltag sind noch Eintrittskarten vorhanden.“ Bis Sonntag um 18 Uhr gibt es also noch viele Gelegenheiten.

" Green Screen hat ein gigantisches Angebot"

Das stellten auch Irene und Wolfram Ludwig aus der Nähe von Baden-Baden fest. Das Ehepaar, das derzeit auf Familienbesuch in der Gegend ist, hatte sich für Filme über Kraniche und Wale interessiert, doch beide Veranstaltungen waren ausgebucht.

Dennoch verließen die Südbadener das Ticketcenter zufrieden. „Wir sind nicht enttäuscht, Green Screen hat ein gigantisches Angebot“, sagte Irene Ludwig. Und daraus wählten sie und ihr Mann kurzerhand zwei andere Filme aus.

Tickets für Vorführungen am gleichen Tag werden direkt am Spielort verkauft, so Petra Marx. Allerdings nur, wenn noch Restbestände vorhanden sind. Der Eintritt kostet 6 Euro, der Familienpreis mit eigenen Kindern oder Enkelkindern beträgt 4 Euro pro Karte.

