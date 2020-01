Eckernförde

Die Vielfalt dieser prachtvollen Insekten ist bunt, aber auch bedroht. Noch vor manchen Falterarten sterben vermutlich die Artenkenner aus, befürchtet Marx Harder. Um dem entgegenzuwirken, stellt er in zwei Teilen zunächst alle schleswig-holsteinischen Tagfalter vor. Anschaulich begleitet werden seine Vorträge von Fotos und Videomaterial. Gemeinsam mit den Besuchern sollen die Biologie der Schmetterlinge, ihr Vorkommen, ihre Gefährdung und die genaue Bestimmung besprochen werden. Teil eins des Faltervortrags startet am Sonnabend, 18. Januar. Der zweite Teil folgt am Sonnabend, 25. Januar.

Schmetterlings-Exkursionen führten nach Norditalien und Polen

Weiter geht es am Sonnabend, 8. Februar. Dann berichtet Marx Harder über vier Schmetterlings-Exkursionen, die ihn zwischen 2015 und 2019 auf der Suche nach seltenen Tagfaltern außerhalb Schleswig-Holsteins in den Harz, nach Norditalien, in die Schwäbische Alb und nach Brandenburg/Polen führten. Die Vortragsreihe soll dazu beitragen, das Verständnis für die verschiedenen Schmetterlingsarten zu vertiefen. Getreu dem Motto: Man kann nur wirklich schützen, was man kennt.

Alle Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Eckernförde. Der Eintritt ist frei.

