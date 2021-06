Naturstrand in Klein Waabs im KN-Check: Hier können Sie die raue Ostsee erleben

Kleinwaabs

Am Naturstrand in Klein Waabs können Schleswig-Holsteinern und Urlaubern die raue Ostsee genießen, Steine über das Meer springen lassen oder auf der Steilküste entlang wandern und dabei in die weite Ferne über die Ostsee schauen.

Ein Grillimbiss oberhalb vom Strand in Klein Waabs bietet mit seinen Sitzgelegenheiten einen Ausblick auf die See.

Aktuelle Daten: Beflaggung, Wassertemperatur uvm. am Strand in Klein Waabs

Wie komme mit dem Bus an den Strand in Klein Waabs?

Die Linie 711 bringt Ausflügler von Kappeln oder Eckernförde an die Bushaltestelle Waabs Mühlenstraße. Von dort müssen die restlichen eineinhalb Kilometer über die Dorfstraße und den Strandweg zu Fuß zurückgelegt werden, bis der Strand in Klein Waabs in Sicht kommt. Direkt am Strand gibt es auch Fahrradbügel für Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, die ihren Urlaub an der Ostsee am Strand in Klein Waabs mit einer Radtour verbinden wollen.

Gibt es eine Strandkorbvermietung am Strand in Klein Waabs? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

In Klein Waabs können keine Strandkörbe gemietet werden. Für den Urlaub an der Ostsee gilt dort also: in der Strandmuschel oder dem mitgebrachten Handtuch in der Sonne relaxen. Wem der teils steinige Strand zu hart und uneben ist, bringt sich einfach einen Liegestuhl mit.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

In der DLRG-Wache ist ein Imbiss untergebracht, der die Strandbesucherinnen und -besucher mit Gerichten für den kleinen Hunger zwischendurch versorgt.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Strand in Klein Waabs?

Am Strand in Klein Waabs gibt es keine Spielgeräte für Kinder. Mit Eimer und Schaufel im Gepäck wird der Ostseestrand zur großen Sandkiste, in der die jungen Urlauber Burgen und Schlösser oder mit Steinen Türme bauen können.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Im Gebäude der DLRG-Wache ist eine ausgeschilderte öffentliche Toilette für die Strandbesucher.

Muss ich am Strand in Klein Waabs eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Eine Strandgebühr oder Kurtaxe fällt in Klein Waabs nicht an. Sandburgenbauen und den Ausblick auf die Ostsee genießen ist kostenfrei - egal, ob der Urlaub am Strand eine Woche dauert oder nur einen Nachmittag.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Neben der DLRG-Wachstation befindet sich ein kostenfreier Parkplatz für einige Autos. Im Van oder Wohnmobil dort zu übernachten, ist verboten. Von Kiel bis Klein Waabs sind es mit dem Auto rund 40 Kilometer.

Sind Hunde am Strand erlaubt oder gibt es einen Abschnitt für Hunde am Strand in Klein Waabs?

Hunde sind am Strand in Klein Waabs nicht explizit verboten. Auch der Ostsee-Campingplatz Heide und der Campingplatz Jordan sind hundefreundlich.

Wie ist die durchschnittliche Badetemperatur?

Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee in Klein Waabs rund neun Grad. Bis zum Juli klettert sie hinauf bis auf 20 Grad, die beim Urlaub in Schleswig-Holstein Abkühlung an heißen Sommertagen verspricht.