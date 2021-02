Wohnraum ist in Kiel und Umgebung heiß begehrt - in Osdorf rollen an prominenter Stelle die Bagger. Zwei Bauprojekte entstehen gerade auf einem Gelände an der Ecke Hauptstraße/Dänischenhagener Straße (L 44). Weitere Mietwohnungen sind laut Bürgermeister Helge Kohrt (SPD) im Ortskern in Planung.