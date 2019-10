Claus Biehl gibt Amt ab

Neudorf-Bornstein

Mit dem Rücktritt zieht Claus Biehl die Konsequenzen aus einem Krankenhausaufenthalt im August. „Ich weiß nicht, wie es sich gesundheitlich entwickelt, und möchte keinen Waber-Zustand in der Politik“, erläuterte der 61-Jährige. Dazu gehört es auch, dass er seinen Sitz in der Gemeindevertretung aufgibt. „Es gibt Nachrücker“, so Biehl. Die CDU-Mehrheit sei somit nicht gefährdet. In der elfköpfigen Gemeindevertretung von Neudorf-Bornstein hat die CDU (50,2 Prozent bei der Kommunalwahl) mit sechs Mandaten die Mehrheit, die SPD (49,8 Prozent) stellt fünf Gemeindevertreter.

Claus Biehl ist mit Unterbrechungen seit 1986 Gemeindevertreter

Biehl ist seit 2013 Bürgermeister. Seine Wiederwahl erfolgte 2018 mit den Stimmen aller Gemeindevertreter. Das gleiche Ergebnis gab es für den 1. stellvertretenden Bürgermeister Holger Bohrmann ( SPD) und den 2. stellvertretenden Bürgermeister Christoph Arp ( CDU). Mit Unterbrechungen ist Biehl seit 1986 Gemeindevertreter. Er geht davon aus, dass sich ein Mitglied seiner Fraktion am 7. November um die Nachfolge bewirbt.

Biehl geht mit Wehmut. „Ich habe es gern gemacht. Es war mir eine Ehre, Bürgermeister zu sein.“ Entsprechend erfolgt der Rücktritt erst während der Sitzung. „Meinen letzten Bericht als Bürgermeister will ich noch erstatten.“

