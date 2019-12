Einmal abtauchen in die Ostsee – zumindest gefühlt: Diese Chance nutzten am Sonntag viele junge und ältere Besucher im Ostsee-Infocenter (OIC) in Eckernförde. Das lud nach einer Umbaupause zum Tag der offenen Tür ein. Die neueste Attraktion: ein Nachbau des Forschungstauchbootes Jago.