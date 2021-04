Eckernförde

Das heißt für Eckernförde: sonnabends ist weiterhin von 10 bis 18 Uhr ein Mund-Nasenschutz in der Kieler Straße, am Ochsenkopf, in der St. Nicolai-Straße (alles Fußgängerzone) sowie in der verkehrsberuhigten Frau-Clara-Straße anzulegen.

Darüber hinaus muss die Maske im Bahnhof Eckernförde, auf dem Vorplatz und dem Bahnsteig sowie an allen Bushaltestellen getragen werden. In Bussen und Bahnen gilt die Maskenpflicht ohnehin.

Alkoholverbot auf der Skateranlage Altenholz und im Park am Gemeindezentrum

Beim Thema Alkohol ändert sich etwas. Bisher war der Alkoholausschank und -verzehr in der Öffentlichkeit ganz verboten. Jetzt gilt das Verbot gemäß der Landesverordnung in den meisten Teilen des Kreises Rendsburg-Eckernförde nicht mehr. Auch in Eckernförde ist es aufgehoben.

Eine der Ausnahmen macht aber die Gemeinde Altenholz. Hier darf im Park am Gemeindezentrum im Ortsteil Klausdorf sowie auf der Skateranlage weiterhin kein Tropfen Alkohol getrunken werden. Das gilt täglich von Montag bis Sonntag, und zwar rund um die Uhr.

Corona-Infektionszahl in Rendsburg-Eckernförde am Wochenende geringer

Die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus Infizierten ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Sonntagnachmittag auf 240 zurückgegangen. Am Vortag waren zeitweise bis über 260 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Am Wochenende sind die Zahlen meist geringer, weil nicht alle Stellen sofort melden und sich weniger Menschen dem Test unterziehen.

In Eckernförde waren laut Kreisgesundheitsamt am Sonntagnachmittag noch 27 Menschen infiziert, der kreisweit zweithöchste Wert. Das entspricht 1,24 Personen pro 1000 Einwohner. In Rendsburg waren es 61 (2,12 Infizierte pro Einwohner). In Altenholz waren sechs Personen aktuell infiziert (0,6 pro 1000 Einwohner), in Gettorf ebenfalls 6 (0,79 pro 1000 Einwohner).