Viele Menschen in die Vorfreude auf Weihnachten einbinden: Für dieses Ziel beschreitet die Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernförde an den Sonntagen vor Weihnachten neue Wege. Mit einem Advent-Wagen fährt sie für Open-Air-Gottesdienste ab 17 Uhr jeweils einen besonderen Platz in der Gemeinde an.