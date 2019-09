Gutschein soll Praktikanten locken

Eckernförde.

Den Rahmen dafür bot der Tag der offenen Tür des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde (BBZ) am Standort in der Fischerkoppel. 1200 Jugendliche aus weiterführenden Schulen trafen auf dem Berufsinformationsforum auf 43 Ausbildungsbetriebe. „Das ist ein Ausstellerrekord“, sagten Mitorganisator Per Hendrik Hansen und Standortleiter Torge Indinger. Allerdings habe der Topwert für BBZ-Gesamtleiter Jürgen Erwin einen ernsten Hintergrund: „Insbesondere Handwerksbetriebe suchen dringend Auszubildende.“

Mega-Praktikumsgutschein präsentiert

Dem Mangel an Lehrstellbewerbern bei der Paasch Rohrleitungsbau Gmbh & Co. KG in Damendorf begegnete Martin Paasch offensiv und innovativ. „Wir sind das erste Mal auf einer Jobmesse“, sagte er. An seinem Stand präsentierte er den Mega-Praktikumsgutschein. Das Angebot: Wer pünktlich ein einwöchiges Praktikum mit ausgefüllten Bericht durchzieht, bekommt eine 50-Euro-Amazon-Geschenkkarte. Über eine solche Belohnung für Praktikanten staunten die Teenager Melvin Bolleininger, This Langmak und Felix Steingräber aus der 9b der Gudewerdtschule. „Das ist schon interessant“, sagte This Langmak aus Ascheffel. „Meine Praktika für die Schule sind schon klar. Aber ich überlege noch in den Sommerferien eins in einem Handwerksbetrieb zu machen“, sagte er. Nun steht das 140-Mitarbeiter-Unternehmen Paasch schon mal auf seiner Liste.

Nur jedes fünfte Praktikum führt zu einer Lehre

„Wir bilden Anlagenmechaniker und Elektroniker aus“, sagte Paasch. Übernahmemöglichkeiten seien gut, denn Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. „Wir haben etwa fünf Praktikanten im Jahr. Erfahrungsgemäß führt etwa jedes fünfte Praktikum zu einem Ausbildungsvertrag“, erklärte er, warum er die Werbetrommel rührte. Nils Thoröe (18) – angehender Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik im dritten Lehrjahr – würde Paasch auf jeden Fall übernehmen wollen.

Interesse an zweiter Ausbildung

Dass angestammte Rollenbilder inzwischen sowohl bei Unternehmen als auch Jugendlichen überholt sind, zeigte sich beim Besuch des Messeteams von „ Nord-Ostsee Automobile“. Nico-Francesco Borgert, Levke Timmsen und Phillip Schramm stellten insgesamt fünf Ausbildungsberufe in den Autohäusern in Schleswig-Holstein und Hamburg von Büro über Lager bis Werkstatt vor. „Das ist sehr vielfältig“, fanden Jasmin Boda (19), Kim Kruse (20) und Johanna-Marie Lux (18). Obwohl alle Drei gerade Lehren machen, hatten sie Interesse an einer zweiten Ausbildung.

Schließlich zeigte das BBZ auch, was es an Technik zu bieten hatte. Dazu gehörten acht 80-Gramm-Drohnen. Das Fliegen mit ihnen gehört zur Ausbildung für Elektroniker für Geräte und Systeme. Charlotte Schmadel (18) von der WTD hat die Ausbildung und führte die Drohnen mit vor.