Barkelsby

Die Stelle war seit September 2018 vakant, nachdem Pastorin Almut Witt Pröbstin in Kiel wurde. Darin zeigte sich das Problem, das die evangelische Kirche derzeit hat: Sie leidet unter Pastorenmangel. Das liegt auch am hohen Altersdurchschnitt. Bis zum Jahr 2030 gehen nach derzeitigem Stand 42 von 89 Pastoren in den Ruhestand.

Umso glücklicher ist die Gemeinde, dass sich in der dritten Ausschreibungsrunde mit Babette Lorenzen doch noch eine Bewerberin fand. Die 53-Jährige ist bereits bekannt: In den vergangenen vier Jahren war sie als Vertretungspastorin tätig - mit Schwerpunkt in Schwansen und den Hüttener Bergen.

"Das hat mir auch immer Freude gemacht", sagt sie. Lorenzen wusste von ihren Einsätzen auf der Halbinsel, dass sie in der 1600-Mitglieder-Gemeinde Borby-Land mit Sympathie aufgenommen werden würde. Deshalb habe sie sich für den Posten entschieden.

Lorenzen ist Mediatorin

"Es hat mir Zutrauen gegeben, wie sich die Kirchengemeinde Borby-Land entwickelt hat", sagt Lorenzen mit Blick auf die lange Zeit ohne Pastorin und Kirchengemeinderatsvorsitzende. Die Gemeinde entschied über ihre Belange gemeinsam. "Das passt zu meinem kooperativen Leitungsstil", sagt sie.

Als ausgebildete Mediatorin möchte Babette Lorenzen ihre Kompetenz im Konfliktmanagement im derzeitigen Fusionsprozess unter fünf Schwansener Kirchengemeinden anwenden. Alle fünf haben Bedürfnisse, gleichzeitig dürfen die Interessen der neuen Großgemeinde nicht vergessen werden, so Lorenzen.

Die neue Pastorin ist nicht vom Kirchengemeinderat gewählt worden. Stattdessen handelte es sich um eine bischöfliche Ernennung. Das ist immer bei der dritten Besetzung einer Pastorenstelle der Fall. "Der Kirchengemeinderat wurde aber angehört. Es gab keine Einwände", erklärt Helge Buttkereit vom Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde.

Feierlicher Gottesdienst mit Propst Sönke Funck

Bevor Babette Lorenzen Vertretungspastorin wurde, war sie elf Jahre lang Seelsorgerin in der Gemeinde Nortorf. Die gebürtige Gettorferin hat in Kiel studiert und trat danach ihre erste Pfarrstelle in Flensburg an. Lorenzen ist verheiratet und hat drei Söhne.

Auch nach dem feierlichen Einführungsgottesdienst mit Propst Sönke Funck am Freitag, 17. Mai, wird Babette Lorenzen noch eine Aufgabe außerhalb ihrer Gemeinde zu Ende führen: Die 24 Konfirmanden in Krusendorf, die sie vertretungsweise übernommen hatte, werde sie noch bis zur Konfirmation begleiten, verspricht Lorenzen.

Der Gottesdienst findet um 19 Uhr in der Versöhnungskirche Barkelsby statt. Bereits um 17 Uhr gibt es einen Empfang im Gemeindehaus, Kirchweg 2 in Barkelsby.

