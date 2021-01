Neuer Skatepark Eckernförde: Jetzt prüft das Umweltministerium

Urbanes Skaten und Erholung in der Natur – das versucht die Stadt Eckernförde an einem Noor-Ufer zu kombinieren. Grüne und Linke befürchten, dass mit dieser Lösung am Ende die Natur verliert. Beide Fraktionen haben das Umweltministerium eingeschaltet, das eine Entscheidung des Kreises prüft.