Der neue Standortälteste ist erst 36

„Seit meiner Grundausbildung im Winter 1976 auf Sylt genieße ich es, Soldat zu sein“, sagte Bernd Ufermann jetzt rückblickend auf seine 43 Dienstjahre bei der Bundeswehr. „Es war eine erfüllte, ereignisreiche und von Kameradschaft geprägte Zeit“, so Ufermann kurz vor seinem Ausscheiden.

„Jeder Abschnitt hatte etwas für sich.“ Zuletzt als Kommandeur in Eckernförde musste er das enorme Wachstum des Standorts seit 2017 stemmen, denn das Stützpunktkommando ist unter anderem für die Infrastruktur zuständig.

Davon profitieren wiederum die anderen Verbände, die dort stationiert sind, wie das 1. U-Boot-Geschwader und das Kommando Spezialkräfte der Marine. Deren Kommandeure sind mit Ufermann gleichgestellt.

Zahl der Soldaten in Eckernförde wächst

Ein weiterer Verband ist das Seebataillon, das zu den starken Treibern der Vergrößerung gehört. Während es vor drei Jahren noch 800 Soldaten umfasste, sind es jetzt bereits 1400.

Insgesamt soll der Marinestandort Eckernförde bald 4000 Soldaten und Angestellte umfassen. „Das Problem ist, dass der Personalzulauf wesentlich schneller erfolgt als wir mit Unterkünften nachkommen“, erklärte Ufermann.

Mit der Zahl der Soldaten müsse zudem der Verwaltungsapparat wachsen. Eine immense Herausforderung, die ihre Zeit braucht. „Das macht unzufrieden“, räumte Ufermann ein.

Zwei Kameraden auf einer Bude

Denn von der Bedarfsforderung bis zur Fertigstellung eines Gebäudes vergehen ihm zufolge bis zu sechs Jahre. Da die Bundeswehr und viele andere Behörden über lange Zeit Personal abgebaut haben, sei auch das für die Bauten zuständige Gebäudemanagement GMSH diesem Trend gefolgt.

„Plötzlich wurden Forderungen an die GMSH gestellt, die personell auf diesen Bauboom nicht vorbereitet war.“ Bernd Ufermann reagierte pragmatisch. Um der Raumnot zu begegnen, werden zwei Soldaten statt nur einem pro Bude untergebracht, einfach per Stockbett.

„Die Kameraden haben Verständnis dafür und machen das mit“, so der Fregattenkapitän. Nach derzeitigem Plan soll der Stützpunkt 2025 komplett ausgebaut sein. Auch der Hafen wird bis dahin saniert.

Oliver Wellinger befehligt bald Marinestützpunktkommando

Oliver Wellinger übernimmt also eine große Aufgabe. Am Tag der Kommandoübergabe am Mittwoch, 25. September, wird er 37 Jahre alt und gehört dann zu den jüngsten Kommandeuren der gesamten Deutschen Marine.

In dieser Position wird er auch Standortältester – eine Besonderheit der Marine. Damit wirkt er als Bindeglied zur Stadt und zur Bevölkerung.

Wellinger stammt aus der Nähe von Stuttgart und trat 2004 in die Bundeswehr ein. Bald ist er der Chef von 180 Soldaten und Angestellten des Marinestützpunktkommandos.

Auch Wechsel bei Seebataillon und Kommando Spezialkräfte der Marine

Der Wechsel ist nicht der einzige in der kommenden Woche am Stützpunkt Eckernförde. Am Donnerstag geben Fregattenkapitän Axel Meißel vom Seebataillon sowie Fregattenkapitän Henrik Riechert vom Kommando Spezialkräfte der Marine ihre Kommandos ab.

Es übernehmen Fregattenkapitän Norman Bronsch und Fregattenkapitän Sven Rump, jeweils geleitet von Flottillenadmiral Christian Bock.

