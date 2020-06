Neuer Zaun: Die WTD 71 schottet sich ab

Eckernförde

Die zunächst provisorische Barriere schließt jeweils direkt an die Gebäude an den Nord- und Südenden des WTD-Geländes an. Sie besteht aus im Boden verankerten Bauzaunelementen und verläuft direkt auf dem Grünstreifen am Radweg neben der B76.

Hintergrund für die neue Vorfeldsicherung seien zum Teil neue Schutzvorschriften, heißt es auf Nachfrage bei der WTD. Demnach habe die Beauftragtengruppe des Militärischen Abschirmdienstes ( MAD) bei einer regelmäßigen Beratung auf das Sicherheitsproblem hingewiesen.

WTD-Vorplatz gilt als „Militärischer Sicherheitsbereich“

Demnach gilt etwa für alle Bundeswehrliegenschaften, dass Autos nicht näher als drei Meter an der Umgrenzung parken dürfen. Das Vorfeld der WTD ist jedoch ein Parkplatz, der bis an die Mauern der Außengebäude reicht.

Deshalb ist nicht jeder Winkel für das Sicherheitspersonal zugänglich und der Streifengang rund um das Grundstück damit eingeschränkt. Der Platz galt unter Besuchern des Südstrands bereits in der Vergangenheit als beliebte Auto-Abstellmöglichkeit.

Das ist bereits seit Spätsommer 2019 vorbei, nachdem die WTD Absperrungen und Schilder mit der Aufschrift „Militärischer Sicherheitsbereich“ aufgestellt hatte. Der Grund lag bereits damals im Sicherheitsabstand zu der Bundeswehr-Forschungseinrichtung.

Neuer Zaun zunächst nur ein Provisorium

Mit dem neuen Zaun werde es künftig auch keine Ausnahmen davon geben, wie es etwa zu den Südstrand-Festivals der Fall war, heißt es von der WTD. Der Platz biete nun auch keine Wendemöglichkeit für Autos mehr.

Zudem werde das Provisorium aus Einzelelementen noch durch einen festen Zaun mit Tor an der Einfahrt ersetzt. Der Zeitpunkt sei aber noch unklar.

Neben dem militärischen Schutz will die WTD mit den Gittern aber auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Denn die Bausubstanz ist so marode, dass einzelne Betonteile herabstürzen können.

Sanierungsstau bei der Wehrtechnischen Dienststelle

Das betreffe vor allem die Fensterkonstruktionen der direkt an den Vorplatz grenzenden Bartram-Halle mit ihrer typischen Spitzgiebel-Dachstruktur, teilte die WTD mit. Das ist nicht das einzige Sorgenkind in den neun Standorten der Wehrtechnischen Dienststelle 71.

In den Liegenschaften gibt es einen enormen Sanierungsstau. Der soll jedoch in den kommenden Jahren unter dem seit Mai 2018 amtierenden Direktor Frank Menning angegangen werden, denn auch die Einrichtung der maritimen Rüstungsentwicklung an der Eckernförder Bucht bekommt die Material- und Personaloffensive des Verteidigungsministeriums deutlich zu spüren.

Die Rede ist von bis zu 120 Millionen Euro, die in den nächsten Jahren in die Infrastruktur fließen sollen. Ein Beispiel ist die markante Mehrzweckplattform, die weit in die Bucht hineinreicht, und den Eckernfördern als Torpedoschießstand bekannt ist.

WTD erhält neue Schiffe

Brücke und Plattform sollen komplett erneuert werden. Schon jetzt ist auf der maroden Brücke der Schwerlastverkehr eingeschränkt, die Nutzungsgenehmigung läuft aus.

Neben Torpedos werden von der Mehrzweckplattform aus auch Unterwasser-Drohnen getestet, die für Minenabwehr, Hafeninspektionen und Kampfeinsätze genutzt werden. Auch das Wachgebäude soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Außerdem erhält die Wehrtechnische Dienststelle sechs neue Schiffe als Ersatz für Exemplare, die ausgemustert werden. Das Investitionsvolumen beträgt dafür rund 180 Millionen Euro.

Stichpunkt: Die WTD 71 Die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) mit 700 Arbeitsplätzen hat ihren Hauptsitz in Eckernförde. Nicht alle Stellen sind besetzt, denn auch die Bundeswehr hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Zu den Außenstellen der WTD 71 gehören acht Einrichtungen, darunter Aschau und Bünsdorf sowie die Anlage mit Beton-Seebrücke direkt am Strand von Surendorf, die 1941 von den Nationalsozialisten errichtet wurde. Sie muss ebenfalls saniert werden. In der Ostsee vor der Anlage endet eine acht Seemeilen lange Torpedo-Teststrecke, die an der Hauptstelle in Eckernförde beginnt. Auf der Plattform am Ende der Seebrücke werden Tests simuliert, die sonst nur auf Schiffen möglich wären. Vergleichbar mit dem TÜV testet die WTD alle Marinesysteme. Ob Radar, Torpedos, Geschütze oder optische Geräte – die Ingenieure testen alles, was auf Marineschiffen zu finden ist. Zudem ist die Dienststelle die zentrale technisch-wissenschaftliche Kapazität des Bundes in der Marinerüstung.

