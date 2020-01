Idee für Tage ohne Straßenverkehr

Eckernförde

Vor 100 Gästen aus Politik und Gesellschaft blickte Heldt auf 2019 zurück. In ihm hatte die Fraktion die Eckernförder Stadtverwaltung aufgefordert, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Zentrum zu prüfen. Dies sei damals von vielen als Vorschlag für eine autofreie Innenstadt missverstanden worden. „Verkehrsberuhigung heißt nicht autofreie Innenstadt. Wir müssen Anwohner und Betriebe einbeziehen“, stellte sie auf der Feier im Stadthallenrestaurant klar. Die Anregung zum tageweise Sperren hatte sie aus Hamburg. Einen „ Probeversuch“ konnte sie sich vorstellen.

Home-Office als Beitrag zum Klimaschutz

Umweltschonende Mobilität und Klimaschutz sprach ebenfalls Ortsverbandsvorsitzender Hendrik Söhler von Bargen an. Auch durchs Umorganisieren des Arbeitslebens seien Fortschritte möglich. „Ein Tag Home-Office pro Woche wäre ein richtiger und wichtiger Schritt.“ Fürs Schaffen der nötigen Infrastruktur habe die Eckernförder Politik mit dem Beschluss zum Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes die Voraussetzung geschaffen.

Gastrednerin und Parteifreundin Dr. Sabine Sütterlin-Waack ordnete die Eckernförder Schritte als Landesministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung in den größeren Zusammenhang ein. Im Rahmen des so genannten Green Deals solle Europa nach Willensbildung in der EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden.

Sütterlin-Waack : Zu wenig Plätze in den Frauenhäusern

Diskussionen mit den Gästen gab es zu einem sensiblen Thema aus dem Bereich Gleichstellung: Den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. „Bei dieser kommunalen Aufgabe wird das Land so weit wie möglich Unterstützung leisten“, sagte sie und meinte damit millionenschwere Finanzhilfe beim Renovieren oder auch beim Neubau von Frauenhäusern. „Wir haben zu wenige Plätze“, stellte sie angesichts einer Bestandszahl von 315 fest. Dazu würden noch 30 Notunterkünfte kommen.

Wichtig sei, dass Mütter mit ihren Kindern auch nach der Zeit im Frauenhaus eine Unterkunft finden. Dazu trage in Kooperation mit Wohnungsunternehmen laufende Projekt Frauen-Wohnen bei. In diesem Rahmen bekommen Frauen mit Kindern Quartiere vermittelt, sofern für sie kein akuter Schutzbedarf mehr besteht. Dadurch wird in den Häusern wieder Platz geschaffen. Fälle mit einjährigen Aufenthalten in Frauenhäusern sollte es nicht mehr geben.