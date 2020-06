Eine Akustikgitarre und ein Programm voller Balladen. Mehr brauchte der Sänger und Songwriter Jan Loechel am Freitag nicht um beim wohl ersten Open-Air-Konzert in Schleswig-Holstein nach der Corona-Pause zu begeistern. Überraschungsgast beim Auftritt in Eckernförde war Thorsten Wingenfelder.