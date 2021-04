Noer

Rückblick: Mitte Dezember 2020 ist Schluss mit "Gemüse und Meer", dem Hofladen des ökologischen Versuchsguts der Uni Kiel im Noerer Ortsteil Lindhöft. Der Lindhof will sich, sagt Betriebsleiterin Sabine Mues, "auf originäre Aufgaben der landwirtschaftlichen Forschung konzentrieren".

Der beginnende Ruhestand von Laden-Mitarbeiterin Astrid Döring scheint der passende Zeitpunkt. Doch Mues' Herz hängt an dem kleinen Biobauernhofladen. Mit privatem Pächter sollte es mit einer Neueröffnung weitergehen. Doch wer wagt so seinen Start in der Pandemie?

Pächter des Hofladens auf dem Lindhof hat von so einem Projekt geträumt

Als Rijkaart davon hört, kommt er ins Grübeln. Er ist selbst Kunde auf dem Lindhof, wohnt in Lindhöft. Aktuell ist der gelernte Bäcker und Vertriebsfachmann mit Heimatland Holland Jobcoach. "Meine Frau hat mich ermutigt", wird er später sagen, als die Entscheidung gefallen ist. Er pachtet den Laden, „denn so etwas war immer mein Traum". Vier Monate später, zwei Wochen nach der Eröffnung ohne Werbung, ist "Robs Hofladen" schon ein Erfolg.

Die vier Monate über hat Rijkaart am Konzept gefeilt und das Lädchen im ehemaligen Wirtschaftsgebäude umgestaltet. Neue Regale, ein erweitertes Sortiment von Biowaren, die nicht überall im Supermarktregal stehen, die fröhliche grüne Wandfarbe strahlen Frische aus.

Dass es trotz des rustikalen Ambientes edler geworden ist, liegt auch an neuen Produkten. Der Chef hat Sinn für Besonders aus der Region und aus seiner Heimat. "Da musste auch Rohmilchkäse aus Holland her", klärt er am Kühltresen auf. In der Nähe steht der passende Portwein eines Abfüllers aus Rotterdam. Diese Neuigkeiten tragen zwar kein Öko-Label, „sind aber nach alter Art sorgsam hergestellt“.

Biofleisch vom Lindhof-Versuchsgut der Uni Kiel in der Direktvermarktung

Biofleisch von Lindhof-Rindern und Angler Sattelschweinen, Kartoffel vom Acker nebenan, Bioeier sind weiter in der Direktvermarktung. Auch Wurst, die der Landschlachter aus Holtsee aus dem Fleisch macht, "ist in Kürze wieder da".

Neugierig macht ein Buch über neue Erkenntnisse der Schneidetechnik für Fleisch. Der Genuss soll damit gesteigert werden. Rijkaart: "Zur Grillsaison arbeitet sich unser Schlachter da ein. Ich bin gespannt! Bei mir geht's immer um Klasse statt Masse."

Das gilt auch für den Kaffee, den die Eckernförder Kaffeerösterei liefert, oder den Gin aus der Destillerie Stelzer in Altenhof. Wer den kauft, spendet zehn (!) Euro vom Flaschenpreis des für den Rotary Club Dänischer Wohld abgefüllten Tropfens "Blue Squirrel" (blaues Eichhörchen) für gute Zwecke.

Robs Hofladen hat auch schon seine erste Angestellte: Jessica Nickel aus Lindhöft. Sie ist Reisekauffrau und beginnt in Kürze das Fernstudium Tourismusmanagement. In Lindhöft hat sie nebenbei den Kinder- und Jugendtreff geleitet. Der erste Tag an der Kasse des Hofladens macht ihr Freude. "Ein Superjob", bestätigt sie. "Ich hoffe, dass ich das neben dem Studium schaffe."

Kundschaft schätzt regionale Waren aus dem Dänischen Wohld, Eckernförde, Kiel

Henrike Kuntz aus Gettorf, an diesem Tag die erste Kundin, türmt frisches Gemüse, Milch und Sahne, Fleisch vor der Kasse auf. Und Eis aus einer Manufaktur in Kiel. "Das ist neu", freut sie sich. "Ich habe sogar eine Kühltasche mit. Die Kinder werden total begeistert sein!"

Kuntz ist Lindhof-Stammkundin. "Weiter tolle Lebensmittel in so persönlicher Atmosphäre einkaufen zu können, ist ein Geschenk. In Corona-Zeiten wissen das immer mehr Leute zu schätzen." "Stimmt", bestätigt jemand an der Tür. Es ist Sabine Mues.

"Jetzt passt der Hofladen noch besser in die Zeit und zum Gut", findet sie. „Wenn wir uns auch alle gerade so eingeschränkt fühlen, gibt es doch entspannte Highlights nebenan. Dafür muss man nicht mal in den Urlaub fahren – nur einkaufen."

Mehr zum Hofladen auf dem Lindhof gibt es hier: www.robs-hofladen.de

Die Öffnungszeiten von Robs Hofladen sind Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 18.30 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 13.30 Uhr. Mittwochs ist Lieferservice.