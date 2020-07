Neuwittenbek

„Das ist mangelhaftes Demokratieverständnis. So möchte ich grundsätzlich nicht arbeiten“, sagt der 54-Jährige. Buchenau, dessen Familie Gut Warleberg besitzt, gab in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag eine Erklärung ab.

„Die verantwortungsvollste Aufgabe derzeit liegt in der baulichen Enwicklung des Dorfes. Darüber wurde nun zwei Jahre lang viel gesprochen und wenig gesagt", führte er am Donnerstag vor Bürgern und Kommunalpolitikern aus.

"Wo wir als Gemeinde in zehn, 20 oder 30 Jahren stehen wollen, ist nicht klar. Ob ein oder zwei Baugebiete bald realisiert werden, darüber darf man rätseln.“

Buchenau vermisst gemeindliche Zukunftsplanung für Neuwittenbek

Am Freitag ergänzte er gegenüber den Kieler Nachrichten: „Nach meinem Eindruck ging es eher darum, auch mit dem Flächennutzungsplan den Bau von Windkraftanlagen durch Festlegung möglicher Bauflächen zu verhindern.“

Eine Zukunftsplanung im Sinne der Bürger müsse aber vor allem im Auge haben, „dass Neuwittenbeker auch auf lange Sicht die Chance haben, Wohnraum in der Gemeinde zu finden, wenn sich ihre Bedürfnisse ändern“.

Aktuell bezieht sich Buchenau auf ein Baugebiet am Gettorfer Weg, das bis zu 25 Grundstücke haben dürfte. Im Februar beschloss die Gemeinde, einen Bebauungsplan dafür anzuschieben.

Das Verfahren läuft noch. Der Kauf des Grundstücks erfolgte kurzfristig. Erst seit Donnerstag ist er durch die Gemeindevertretung besiegelt, so dass Planer tätig werden können.

Soll die Gemeinde Neuwittenbek überhaupt wachsen?

Buchenau: „Natürlich muss man die Niedrigzinsphase nutzen, als Gemeinde mögliches Bauland zu kaufen. Aber dann könnte man nach und nach, immer wenn innerörtlich Bedarf ist, Grundstücke bebauen lassen.“

Er zog den Vergleich zum Baugebiet Imbrook von 1997. Dort seien von 25 Grundstücken nur fünf von Neuwittenbekern bebaut worden, weil gerade nicht mehr Bedarf bestand. „20 Häuslebauer waren Auswärtige.“

Ob die Gemeinde wachsen soll oder nicht, ist Thema in Neuwittenbek. Auch der ehemalige SPD-Fraktionschef Bernd Brandenburg, der aus der Partei austrat, hatte kürzlich sein Amt abgegeben.

Er nannte als Hauptgrund, vier Jahrzehnte Kommunalpolitik seien genug. Im Interview mit den Kieler Nachrichten betonte er aber auch - wie jetzt Buchenau-, die aktuelle Debatte zur Ortsentwicklung müsse vor allem kostenintensive Folgen wie eine größere Kläranlage oder mehr Kita-Plätze einschließen.

Neuwittenbeks Bürgermeisterin weist die Vorwürfe zurück

Buchenau kritisierte am Freitag, „dass bei uns nur im Rahmen des für die Landesplanung erforderlichen Innenbereichsgutachtens darüber gesprochen wurde“. Eine breite Auseinandersetzung in den Gremien über Ziele der Ortsentwicklung habe gar nicht stattgefunden.

Waltraud Meier, die Buchenaus Rücktritt bedauerte, kommentierte auf Nachfrage: „Das Innenbereichsgutachten wurde 2017 auf den Weg gebracht. Zwei Jahre haben wir uns parallel dazu mit und ohne Tagesordnung in den Gremien und interfraktionell ausgetauscht."

"Da ging es immer auch um das Thema Bauen und wie wir ältere wie junge Menschen im Dorf halten können und wie wir ihnen passenden Wohnraum anbieten. Wie genau das neue Baugebiet aussehen soll, werden wir ja jetzt gemeinsam ausloten“, betonte Meier.

Vorwurf: Emotionale Schnellschüsse und Symbolpolitik

Als weitere Gründe für seinen Rücktritt führte Buchenau „Symbolpolitik und emotionale Schnellschüsse statt rationaler Diskussionen“ an. Dazu zählt er den Plan, die Gemeinde als pestizidfrei auszuweisen, sowie den aktuellen Beschluss zum „Balkonkraftwerk“.

Die Gemeinde soll prüfen, wie sich ein Mini-Solarkraftwerk auf Gemeindekosten für die Stromeinsparung im privat betriebenen Dorfladen im Gebäude der Gemeinde bauen lässt. Der Antragsteller Wählergemeinschaft und Meier verwiesen auch darauf, dass es eine hohe öffentliche Förderung dafür gebe.

Und noch etwas monierte Buchenau: Nicht immer sei in der Vergangenheit sorgfältig auf Befangenheit bei Abstimmungen geachtet worden. „Angesichts der erschreckenden Vorgänge im Bauamt Dänischer Wohld muss dieses Thema künftig besondere Bedeutung haben.“

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.