Wilderer töten Damhirsch in Warleberg

Die SPD-Fraktion möchten den Anteil an gefördertem Wohnraum im Eckernförder Stadtentwicklungsprojekt Nooröffnung deutlich erhöhen. In einem Antrag zum Hauptausschuss am kommenden Donnerstag wollen die Sozialdemokraten die Quote von bisher mindestens 25 Prozent auf 66 Prozent anheben.