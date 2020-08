Ein mächtiger Knall hat zahlreiche Einwohner Neuwittenbeks in der Nacht zu Montag aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und Beute gemacht. Nur eine Stunde später knallte es erneut - diesmal am Bahnhof in Flintbek. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.