Diesen Sommer werden die Strandgemeinden Noer, Schwedeneck und Strande so schnell nicht vergessen: Corona sorgte erst für Flaute, dann viel Andrang. Partys und Wildcamper standen in der Kritik, Kommunalpolitiker sprangen bei der Verkehrslenkung ein. Das Amt plant auch 2021 verstärkte Kontrollen.

Bilanz einer Ausnahmesaison an der Küste

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck