Sie ist für das Trampen im Sitzen. So beschreibt Heino Bothmann (CDU), Bürgermeister von Osterby, die neue Mitfahrbank in seinem Dorf. Die neue Sitzgelegenheit gegenüber der Dorfeiche soll die Mobilität der gut 990 Einwohner verbessern. Mit ihrer Bank liegt das Dorf in den Hüttener Bergen im Trend.